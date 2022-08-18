В "Ливерпуле" определились с будущим Кейта
Фото: инстаграм Наби Кейта/Автор неизвестен
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта вряд ли сможет уйти из "Ливерпуля" этим летом.
По сведениям Goal, английский клуб намерен сохранить хавбека в составе, несмотря на сообщения о его недовольстве и на интерес со стороны "Лейпцига".
В английском клубе надеются продлить с игроком еще на четыре года, так как следующим летом Кейта уйдет как свободный агент.
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