В "Ливерпуле" не исключают новые трансферы до конца лета

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В "Ливерпуле" не исключают новые трансферы до конца лета

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о работе клуба на трансферном рынке.

По его словам, до закрытия трансферного окна в клубе могут появиться новички.

"Время еще есть, но когда все закончится и кто-то подпишет контракт или не подпишет, я буду очень рад, потому что мы перестанем думать об этом и сосредоточимся на составе, который у нас есть.

Чем ближе к последней минуте [трансферного окна], тем маловероятнее. Мы не выбыли, но все действительно сложно", - сказал он.

Напомним, что единственным трансфером "Ливерпуля" стал форвард Дарвин Нуньес.

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