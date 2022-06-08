В "Ливерпуле" назвали "смешным" новое предложение "Баварии" по Мане

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В "Ливерпуле" назвали "смешным" новое предложение "Баварии" по Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

"Ливерпуль" вновь отказал "Баварии" в трансфере сенегальского нападающего "Баварии" Садио Мане, сообщает The Times.

По сведениям источника, немецкий клуб предлагал за футболиста 27,5 миллионов евро, а также бонусы в размере 7,6 миллионов. Впрочем, бонусы оказались практически недостижимыми. Выплата подразумевалась лишь в случае трех подряд побед "Баварии" в Лиге чемпионов и трех подряд "Золотых мячей" для Мане. "Ливерпуль" требует за африканца не менее 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.

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