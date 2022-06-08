В "Ливерпуле" назвали "смешным" новое предложение "Баварии" по Мане
Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен
"Ливерпуль" вновь отказал "Баварии" в трансфере сенегальского нападающего "Баварии" Садио Мане, сообщает The Times.
По сведениям источника, немецкий клуб предлагал за футболиста 27,5 миллионов евро, а также бонусы в размере 7,6 миллионов. Впрочем, бонусы оказались практически недостижимыми. Выплата подразумевалась лишь в случае трех подряд побед "Баварии" в Лиге чемпионов и трех подряд "Золотых мячей" для Мане. "Ливерпуль" требует за африканца не менее 50 миллионов евро.
В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18