В Лиге чемпионов выбрали лучшего игрока недели
Фото: твиттер Сон Хын Мина/Автор неизвестен
Южнокорейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Награду форвард получил за свой дубль в матче против "Айнтрахта" (3:2). В борьбе за титул кореец опередил вратаря "Брюгге" Симона Миньоле, хавбека "Маккаби" Омера Ацили и форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.
В нынешнем сезоне 30-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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