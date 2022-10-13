В Лиге чемпионов выбрали лучшего игрока недели

Фото: твиттер Сон Хын Мина/Автор неизвестен

Южнокорейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Награду форвард получил за свой дубль в матче против "Айнтрахта" (3:2). В борьбе за титул кореец опередил вратаря "Брюгге" Симона Миньоле, хавбека "Маккаби" Омера Ацили и форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

В нынешнем сезоне 30-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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