В "Крыльях Советов" прокомментировали возвращение украинского футболиста

Фото твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

В "Крыльях Советов" высказались по поводу возвращения в команду украинского защитника Дмитрия Иванисени.

В клубе отметили, что рассчитывают на игрока в дальнейшем.

"Дмитрий Иванисеня — квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает "Крылья Советов" сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов", — приводит "Чемпионат" слова представителя пресс-службы клуба.

Иванисеня в прошлом сезоне сыграл в 17 матчах самарцев и не отличился результативными действиями.

Во второй половине сезона-2021/22 он не играл.

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