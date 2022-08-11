В "Краснодаре" ответили на слухи о подписании Дзюбы

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

"Краснодар" этим летом не собирается приглашать в команду форварда Артема Дзюбу.

Ранее СМИ писали, что форварда могут взять в случае ухода из команды Джона Кордобы.

Источник уверяет, что краснодарский клуб не рассматривает такой вариант.

33-летний Дзюба на данный момент находится без команды. Сообщалось, что он поддерживает форму в казанском "Рубине".

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