В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока сентября
Фото: сайт киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Буяльский занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 47 процентов голосов. Второе место занял полузащитник Виктор Цыганков (28%). В первую тройку также вошел защитник Владислав Дубинчак (12%).
В минувшем месяце 29-летний Буяльский провел за "Динамо" четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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|Мариуполь
|21
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|22
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|22
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|Олимпик Донецк
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|Карпаты Львов
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