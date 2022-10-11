В киевском "Динамо" сделали официальное заявление по травме вратаря

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко отправился в Барселону, где ему поставят точный диагноз.

Как известно, второй вратарь киевлян получил травму ноги в поединке 6-го тура УПЛ против "Руха" (3:0).

Медобследование футболиста запланировано на 12 октября в одной из местных клиник. Там будет проведено углубленное обследование.

В "Динамо" подчеркнули, что до этого момента все сообщения о характере травмы Бойко и сроках его восстановления являются информационной спекуляцией.

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