В киевском "Динамо" приняли решение по Луческу

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Руководство киевского "Динамо" не собирается увольнять главного тренера Мирчу Луческу до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

По сведениям источника, президент украинского клуба Игорь Суркис по-прежнему полностью доверяет румынскому специалисту.

Ранее сообщалось, что 77-летний Луческу может быть отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Напомним, что "Динамо" потерпело шесть поражений в семи последних матчах.

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