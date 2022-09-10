В Катаре открыли стадион, который примет финал ЧМ-2022

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В Катаре официально открыли футбольный стадион "Лусаил", на котором пройдет финал чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата.

Стадион может разместить 80 тысяч болельщиков.

В первом матче ЧМ на этой арене сыграют команды Аргентины и Саудовской Аравии 22 ноября.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря.

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