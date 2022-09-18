В Италии оценили шансы Лукаку вернуться в "Челси"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Журналист Джанлука Ди Марцио выразил мнение, что бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не вернется в "Челси" после окончания срока аренды в "Интере".

"Лукаку очень рад вернуться в "Интер". Мне кажется, что после окончания срока его аренды "Челси" и "Интер" смогут найти лучшее решение по нему. Возможно, это будет очередная аренда, так как шансы на его возвращение в Лондон невелики. "Интер" заплатил за эту аренду восемь миллионов евро, а следующая аренда может обойтись клубу в 10 миллионов, но теперь они включат в сделку пункт об опции выкупа", - сказал Ди Марцио.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за "Интер" три матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Челси" действует до лета 2026 года.

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