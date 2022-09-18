В Италии оценили шансы Лукаку вернуться в "Челси"

Теги челсиинтер миланромелу лукаку

В Италии оценили шансы Лукаку вернуться в "Челси"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Журналист Джанлука Ди Марцио выразил мнение, что бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не вернется в "Челси" после окончания срока аренды в "Интере".

"Лукаку очень рад вернуться в "Интер". Мне кажется, что после окончания срока его аренды "Челси" и "Интер" смогут найти лучшее решение по нему. Возможно, это будет очередная аренда, так как шансы на его возвращение в Лондон невелики. "Интер" заплатил за эту аренду восемь миллионов евро, а следующая аренда может обойтись клубу в 10 миллионов, но теперь они включат в сделку пункт об опции выкупа", - сказал Ди Марцио.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за "Интер" три матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Челси" действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Барселона" может бесплатно подписать звезду "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"

Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов