В "Интере" приняли решение по главному тренеру
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Руководство "Интера" не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, боссы миланского клуба пока даже не обсуждают возможность увольнения специалиста, несмотря на серию неудачных матчей.
Напомним, что "Интер" потерпел три поражения в пяти последних матчей. После семи туров миланцы занимают лишь седьмое место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17