В "Интере" назвали причину отказы от Дибалы

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В "Интере" назвали причину отказы от Дибалы

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, почему миланский клуб отказался от подписания нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалы, который в итоге перешел в римскую "Рому".

"Дибала является 100 процентным профессионалом, но наш состав полностью укомплектован. Так что для него просто не было места. Пауло оказался нам не нужен, дело вовсе не в его игровых качествах. У "Интера" отличная атака, поэтому "Рома" прекрасно подойдет для Дибалы", - приводит слова Маротты DAZN Italia.

Напомним, что 28-летний Дибала заключил контракт с "Ромой" до лета 2025 года. Зарплата игрока в римской клуб составит, по некоторым данным, шесть миллионов евро в год.

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