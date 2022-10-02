В Индонезии после футбольного матча погибли 127 человек (видео)
Во время потасовки на стадионе "Канджурухан" в Маланге (Индонезия), где проходил матч между "Аремой" и "Персебаей" (2:3), погибли 127 человек.
Как сообщает Reuters, сразу после финального свистка фанаті "Аремы" начали беспорядки и служба безопасности увела футболистов с поля.
Болельщики начали выбегать на газон и между ними и полицией произошла стычка. Паника на поле и на трибунах спровоцировала давку. Многие болельщики упали и оказались под ногами толпы.
Полиция уточняет, что 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице.
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|27
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