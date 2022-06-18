В греческом клубе ответили на слухи об интересе к Дзюбе

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Генеральный директор ПАОКа Макис Гагацис не подтвердил информацию о том, что его клуб заинтересован в приглашении российского нападающего Артема Дзюбы.

Некоторые издания на днях писали, что клуб сделал предложение бывшему форварду "Зенита".

"Я вообще ничего не знаю об этом. Мы не заинтересованы в Дзюбе!" — приводит Sports24 слова Гагациса.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за питерскую команду, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

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