В Госдуме РФ отреагировали на решение УЕФА об отстранении российского футбола
Фото: сайт ГосДумы РФ/Автор неизвестен
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился мнением о решении УЕФА об отстрании российских клубов и сборных от международных турниров на следующий сезон.
"Я считаю, что и РФС, и клубы, которые должны были бы участвовать в еврокубках, должны заняться этим, опротестовывать. Тут напрямую ущемляются права человека по национальному признаку. У них отнимают право на работу, и у легионеров тоже! Надо начинать долбить по всем инстанциям. Это право на работу, которое они отнимают у наших спортсменов. Но нужно быть в постоянном диалоге с ФИФА, УЕФА, получать разъяснения.
Катастрофы никакой нет. У нас очень хорошие клубы на международном уровне. Они бы выглядели там неплохо! Будем отстаивать! Ни в коем случае данное решение не должно повлиять на развитие футбола, который у нас внутри. Нужно сосредоточиться на подготовке к нашему чемпионату. Понятно, что всё завершится, и наши ребята будут участвовать. Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее", - приводит слова Свищева "Чемпионат".
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