В Госдуме РФ отреагировали на продажу "Челси" Абрамовичем
Лепутат Государственный думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился мнением о продаже лондонского "Челси" бизнесменом Романом Абрамовичем американо-швейцарскому консорциуму.
"Это урок. Мы всегда говорили, что деньги надо тратить в России. Тем олигархам, которые зарабатывают в нашей стране, хотят развивать спорт, надо вкладываться на нужды российских спортсменов, клубов. Огромное количество наших атлетов нуждаются в таких крутых инвестициях, которые могут предложить такие прогрессивные инвесторы, как Роман Абрамович", - приводит слова Свищева "Спорт-Экспресс".
Сумма сделки составила 2,5 миллиарда фунтов. Кроме того, новые владельцы обязуются вложить 1,75 миллиарда фунтов в развитие клуба.
Стоит отметить, что деньги за продажу клуба поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, а затем полностью будут перечислены на благотворительность. Такое решение принял лично Абрамович.
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