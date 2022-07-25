В Госдуме предложили выгнать всех легионеров из российского футбола
Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что Россия должна отказаться от легионеров в футболе.
"На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами.
И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят "варелы".
Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков.
Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.
Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят. Это нормальная практика", – сказал член комитета Госдумы по физической культуре.
Читайте также: Три клуба чемпионата России выступили против Кубка РПЛ | https://dailysports.net
Лента новостей
-
В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Месси
-
"ПСЖ" с дублем Неймара уничтожил японский клуб
-
В Госдуме предложили выгнать всех легионеров из российского футбола
-
"Ювентус" нашел альтернативу Морате в "МЮ"
-
"Челси" не отпускает своих лидеров в "Барселону"
-
"Ньюкасл" нацелился на хавбека ПСЖ
-
"Реал" близок к продаже Майораля в другой клуб Ла Лиги
-
ПСЖ договорился с хавбеком сборной Португалии
-
Диего Коста может вернуться в Ла Лигу
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Депаю грозит попадание в глухой запас "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника "Интера"
-
Хави придумал новую позицию для де Йонга
-
Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов
-
"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить лидера "Лацио"
-
Тухель назвал причину разгромного поражения "Челси" от "Арсенала"
-
Феерии "Спартака" и "Зенита", крупные победы ЦСКА и "Динамо": результаты 2-го тура РПЛ
-
"Локомотив" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Ростовом"
-
Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ