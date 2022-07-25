В Госдуме предложили выгнать всех легионеров из российского футбола

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что Россия должна отказаться от легионеров в футболе.

"На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами.

И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят "варелы".

Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков.

Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.

Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят. Это нормальная практика", – сказал член комитета Госдумы по физической культуре.

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