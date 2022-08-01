В Германии выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

Французский полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку признан лучшим игроком прошлого сезона по версии Kicker.

Хавбек занял первое место по результатам голосования среди футболистов Бундеслиги, а также немецких игроков, выступающих в других чемпионата. Нкунку набрал 134 очка и на шесть очков опередил бывшего нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. В топ-3 также вошел вратарь "Айнтрахта" Кевина Траппа.

Топ-10 лучших игроков сезона по версии Kicker выглядит так:

1. Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг") – 134 балла.

2. Роберт Левандовски (экс-"Бавария") – 128.

3. Кевин Трапп ("Айнтрахт") – 65.

4. Тони Кроос ("Реал") – 54.

5. Нико Шлоттербек (экс-"Фрайбург") – 51.

6. Томас Мюллер ("Бавария") – 42.

7. Филип Костич ("Айнтрахт") – 28.

8-10. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") – 15.

8-10. Мануэль Нойер ("Бавария") – 15.

8-10. Симон Теродде ("Шальке") – 15.

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