В Германии выбрали лучшего игрока прошлого сезона
Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен
Французский полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку признан лучшим игроком прошлого сезона по версии Kicker.
Хавбек занял первое место по результатам голосования среди футболистов Бундеслиги, а также немецких игроков, выступающих в других чемпионата. Нкунку набрал 134 очка и на шесть очков опередил бывшего нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. В топ-3 также вошел вратарь "Айнтрахта" Кевина Траппа.
Топ-10 лучших игроков сезона по версии Kicker выглядит так:
1. Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг") – 134 балла.
2. Роберт Левандовски (экс-"Бавария") – 128.
3. Кевин Трапп ("Айнтрахт") – 65.
4. Тони Кроос ("Реал") – 54.
5. Нико Шлоттербек (экс-"Фрайбург") – 51.
6. Томас Мюллер ("Бавария") – 42.
7. Филип Костич ("Айнтрахт") – 28.
8-10. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") – 15.
8-10. Мануэль Нойер ("Бавария") – 15.
8-10. Симон Теродде ("Шальке") – 15.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18