В ФИФА поддержали идею введения чистого времени матча в футболе
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею введения в футболе чистого времени матча.
Во время собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) он озвучил свою позицию.
«Другие вопросы, над которыми мы с IFAB сейчас работаем, касаются времени матча – чистого времени, если точнее. Нам нужно найти какое-то решение, потому что, как я считаю, матч, рассчитанный на полтора часа, не должен фактически длиться 46-48 минут.
Мы внесем ряд предложений, которые затем будут учтены и проверены. Некоторые люди будут скептически относиться к таким изменениям, но IFAB открыта для любых предложений, направленных на улучшение футбола», – сказал Инфантино.
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