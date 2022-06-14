В ФИФА поддержали идею введения чистого времени матча в футболе

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею введения в футболе чистого времени матча.

Во время собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) он озвучил свою позицию.

«Другие вопросы, над которыми мы с IFAB сейчас работаем, касаются времени матча – чистого времени, если точнее. Нам нужно найти какое-то решение, потому что, как я считаю, матч, рассчитанный на полтора часа, не должен фактически длиться 46-48 минут.

Мы внесем ряд предложений, которые затем будут учтены и проверены. Некоторые люди будут скептически относиться к таким изменениям, но IFAB открыта для любых предложений, направленных на улучшение футбола», – сказал Инфантино.

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