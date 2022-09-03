В "Фенербахче" ответили на слухи о подписании Роналду

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В "Фенербахче" ответили на слухи о подписании Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Один из топ-менеджеров "Фенербахче" рассказал о том, действительно ли турецкий клуб вел переговоры со звёздным португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я разговаривал с одним из главных менеджеров "Фенербахче". Он сказал, что клубом не было сделано никаких действий, связанных с трансфером Роналду", — сообщил турецкий журналист Гюркан Билгич.

Напомним, что трансферное окно в турецком футболе открыто до 8 сентября.

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