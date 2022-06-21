В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

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В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Член совета директоров стамбульского "Фенербахче" Селахаттин Баки опроверг информацию о том, что клуб договорился с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Дзюба переходит в "Фенербахче"? Это слухи, которые не соответствуют действительности", – приводит слова Баки "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб согласился платить футболисту зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что в минувшем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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