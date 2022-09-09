В дортмундской "Боруссии" рассказали, как Холанд стал проблемой для клуба
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель поделился мнением мнением о норвежском нападающем Эрлинге Холанде, который летом перешел в "Манчестер Сити".
"Мы очень ценим вклад Холанда в победы "Боруссии". Но нельзя не отметить, что в конце своего пребывания в клубе он стал для нас проблемой. Из-за него появились сложности в раздевалке. Поэтому мы выбрали правильное время для его продажи. Первые 10 голов в этом сезоне у нас забили 10 разных футболистов. Это доказывает, что мы приняли правильное решение по Эрлингу", - приводит слова Келя Sport Bild.
Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил за 22-летнего Холанда 60 миллионов евро. Форвард заключил с английским клубом контракт до лета 2027 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18