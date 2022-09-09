В дортмундской "Боруссии" рассказали, как Холанд стал проблемой для клуба

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель поделился мнением мнением о норвежском нападающем Эрлинге Холанде, который летом перешел в "Манчестер Сити".

"Мы очень ценим вклад Холанда в победы "Боруссии". Но нельзя не отметить, что в конце своего пребывания в клубе он стал для нас проблемой. Из-за него появились сложности в раздевалке. Поэтому мы выбрали правильное время для его продажи. Первые 10 голов в этом сезоне у нас забили 10 разных футболистов. Это доказывает, что мы приняли правильное решение по Эрлингу", - приводит слова Келя Sport Bild.

Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил за 22-летнего Холанда 60 миллионов евро. Форвард заключил с английским клубом контракт до лета 2027 года.

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