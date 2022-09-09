В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуборуссия дортмунд

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель рассказал, почему клуб отказался подписывать португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Состав "Боруссии" хорош и без Роналду. Больше говорить на это тему нечего. Я понимаю, что любое высказывание представителя нашего клуба по этому поводу станет возможностью для журналистов. Но это никому не нужно", - приводит слова Келя Sport Bild.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду стал одним из худших в матче "МЮ" - "Реал Сосьедад". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории "Динамо" Киев

Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории "Динамо" Киев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов