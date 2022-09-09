В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель рассказал, почему клуб отказался подписывать португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Состав "Боруссии" хорош и без Роналду. Больше говорить на это тему нечего. Я понимаю, что любое высказывание представителя нашего клуба по этому поводу станет возможностью для журналистов. Но это никому не нужно", - приводит слова Келя Sport Bild.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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