В "Динамо" резко высказались о запрете России в европейском футболе
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин считает, что в Европе должны отменить запрет на участие России в еврокубках.
"Об одном сожалею искренне, конечно, – то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно.
С другой стороны, я думаю, что российский футбол все равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо.
Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные, так что радоваться-то особо нечему было. Последние успехи – когда кубок УЕФА взяли ЦСКА и «Зенит». Больше ничего особенного не было", – сказал он.
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