В "Динамо" ответили на слухи об уходе Луческу

Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не оставил без внимания заявление наставника команды Мирчи Луческу о возможном уходе из клуба.

По его словам, тренер никуда не уходит, а все сказанное им - это эмоции.

После поражения 0:3 от СК "Днепр-1" Луческу сказал, что, возможно, это его последняя игра.

Румынский тренер возглавляет "Динамо" с 2020 года.

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