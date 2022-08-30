В "Динамо" ответили на слухи об уходе Луческу
Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не оставил без внимания заявление наставника команды Мирчи Луческу о возможном уходе из клуба.
По его словам, тренер никуда не уходит, а все сказанное им - это эмоции.
После поражения 0:3 от СК "Днепр-1" Луческу сказал, что, возможно, это его последняя игра.
Румынский тренер возглавляет "Динамо" с 2020 года.
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