В "Динамо" ответили на слухи о приглашении Карпина

Фото: твиттер ФК "Ростов"/Автор неизвестен

В московском "Динамо" не рассматривают кандидатуру наставника сборной России и "Ростова" Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

Как сообщают источники "СЭ", также в клубе не обсуждался и вопрос о назначении Алексея Рыскина спортивным директором с целью удовлетворить требование Карпина, о чем ранее сообщали СМИ.

Собеседники издания отмечают, что у "Динамо" есть несколько кандидатов на должность главного тренера, и на следующей неделе в этом деле могут начаться сдвиги.

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