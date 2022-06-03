В "Динамо" ответили на слухи о приглашении Карпина
Фото: твиттер ФК "Ростов"/Автор неизвестен
В московском "Динамо" не рассматривают кандидатуру наставника сборной России и "Ростова" Валерия Карпина на пост главного тренера команды.
Как сообщают источники "СЭ", также в клубе не обсуждался и вопрос о назначении Алексея Рыскина спортивным директором с целью удовлетворить требование Карпина, о чем ранее сообщали СМИ.
Собеседники издания отмечают, что у "Динамо" есть несколько кандидатов на должность главного тренера, и на следующей неделе в этом деле могут начаться сдвиги.
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