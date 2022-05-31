В ЦСКА выбрали лучшего игрока мая
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком команды в мае, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Фернандес занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 39 процентов голосов. Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев (34%), третьим - полузащитник Чидера Эджуке (27%).
В мае 31-летний Фернандес принял участие в трех матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: ЦСКА хочет назначить Николича. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Де Брюйне получил тренерскую лицензию
-
Лапорта ответил Тебасу по поводу возможного перехода Левандовски в "Барселону"
-
Иско может перейти в "Рому" Моуринью
-
"Ювентус" нашел замену Морате в Лиге 1
-
"Реал" и ПСЖ поборются за защитника "Ромы"
-
"Ахмат" покинули шесть футболистов
-
В ЦСКА выбрали лучшего игрока мая
-
Ваноли хочет остаться в "Спартаке"
-
Мане не требовал трансфер от "Ливерпуля"
-
Аллегри рассказал о проблемах Дибалы
-
"Уфа" рассталась с 9 футболистами
-
Перишич перешел в "Тоттенхэм"
-
Агент Барриоса высказался о будущем игрока
-
Аллегри сказал, кто будет новым лидером "Ювентуса"
-
Хавьер Тебас прокомментировал победу "Реала" в Лиге чемпионов
-
Френки де Йонг прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"
-
Тебас высказался о возможности "Барселоны" подписать Левандовского
-
Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса"
-
Президент Ла Лиги высказался о финансовой стороне трансфера Холанда в "Манчестер Сити"
-
Руководитель "Манчестер Сити" высказался о будущем Гвардиолы