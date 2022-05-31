В ЦСКА выбрали лучшего игрока мая

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком команды в мае, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Фернандес занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 39 процентов голосов. Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев (34%), третьим - полузащитник Чидера Эджуке (27%).

В мае 31-летний Фернандес принял участие в трех матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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