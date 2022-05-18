В ЦСКА прокомментировали решение Марио о приостановке карьеры
Фото: твиттер Марио Фернандеса\Автор неизвестен
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал заявление защитника команды Марио Фернандеса о том, что он приостанавливает игровую карьеру.
"Безусловно, это серьезная потеря для клуба, но мы не могли не откликнутся на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт.
Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта. Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой.
Тем не менее, клуб сделает все необходимое по усилению позиции правого защитника", - сказал Бабаев.
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