В ЦСКА ответили на слухи об уходе главы селекционной службы
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо не подтвердил информацию о том, что глава селекционного отдела Андрей Мовсесьян больше не работает в клубе.
"Мовсесьян ушёл? Нет. Буквально пару часов назад общались с Андреем у него в кабинете. Обсуждали, кто и когда прилетает. И многое другое. Это точно был Андрей", – написал Брейдо в своём телеграм-канале.
Об уходе функционера ранее сообщили комментаторы Константин Генич и Дмитрий Шнякин в подкасте на You-Tube-канале "Коммент.Шоу".
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