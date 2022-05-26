В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с Федотовым
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером московского клуба может стать наставник "Сочи" Владимир Федотов.
"На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии "нового главного тренера" нашего клуба. ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовски, и Владимир Федотов. На сегодняшний день у ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух", - приводит слова Брейдо "Чемпионат".
Напомним, что в данный момент ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий. В завершившемся сезоне "армейцы" под его руководством финишировали на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.
Не пропустите: "Реал" - самый дорогой клуб Европы. 4-й год подряд. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Марсело пожаловался на отношение со стороны "Реала"
-
В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с Федотовым
-
Источник: Мхитарян перейдет в "Интер"
-
Лунин может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги
-
"Арсенал" и "Барселона" поборются за форварда "Ювентуса"
-
"Спартак" получил солидную сумму от УЕФА
-
ЦСКА ведет переговоры одним из лучших тренеров РПЛ
-
Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
-
Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"
-
Ибрагимович играл без крестообразной связки полгода
-
"Байер" продлил контракт с Шиком
-
Родри поделился мнением о Гвардиоле
-
Президент УЕФА высказался о шансах российских клубов играть в еврокубках
-
"Реал" - самый дорогой клуб Европы. 4-й год подряд
-
Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола
-
Тебас ответил на слова президента ПСЖ о том, Лига 1 догоняет Ла Лигу
-
1
Ваноли высказался о своем решении остаться в "Спартаке"
-
Президент "Ливерпуля" считает, что Клопп был бы хорошим управленцем
-
Салах высказался о своей мотивации на финал Лиги чемпионов
-
Тренер "Фейеноорда" поделился ощущениями после поражения в финале Лиги Конференций