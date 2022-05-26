В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с Федотовым

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером московского клуба может стать наставник "Сочи" Владимир Федотов.

"На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии "нового главного тренера" нашего клуба. ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовски, и Владимир Федотов. На сегодняшний день у ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух", - приводит слова Брейдо "Чемпионат".

Напомним, что в данный момент ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий. В завершившемся сезоне "армейцы" под его руководством финишировали на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

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