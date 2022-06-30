В ЦСКА определились с будущим Чалова

Фото: твиттер Федора Чалова/Автор неизвестен

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какое будущее в команде у нападающего Фёдора Чалова.

Наставник напомнил, что сегодня аренда форварда в "Базеле" заканчивается и он прибудет к ЦСКА на сборы.

"Будем садиться разговаривать, будем работать, если у него будет желание. Кто же откажется от него? Это боевая единица", — сказал Федотов в комментарии "Чемпионату".

С февраля 2022 года Чалов сыграл в 16 матчах за "Базель" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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