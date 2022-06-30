В ЦСКА определились с будущим Чалова
Фото: твиттер Федора Чалова/Автор неизвестен
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какое будущее в команде у нападающего Фёдора Чалова.
Наставник напомнил, что сегодня аренда форварда в "Базеле" заканчивается и он прибудет к ЦСКА на сборы.
"Будем садиться разговаривать, будем работать, если у него будет желание. Кто же откажется от него? Это боевая единица", — сказал Федотов в комментарии "Чемпионату".
С февраля 2022 года Чалов сыграл в 16 матчах за "Базель" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Дибала покинул "Ювентус" на правах свободного агента
-
Вальверде в третий раз возглавил "Атлетик"
-
Бернардески покинул "Ювентус"
-
Кутепов подпишет контракт с "Торпедо"
-
Анчелотти заблокировал трансфер Йовича
-
Думбия сменил клуб во Франции
-
В ЦСКА определились с будущим Чалова
-
Малком не собирается покидать "Зенит"
-
Гризманн остается в "Атлетико" еще на сезон
-
Промес оформил дубль во втором матче подряд
-
Федотов нашел причины разгромного поражения ЦСКА от "Зенита"
-
Гайч пролил свет на будущее в ЦСКА
-
"ПСЖ" определился с главными трансферными целями
-
Неймар наконец решился на смену клуба
-
Семак подвел итоги матча с ЦСКА
-
Лукаку взял непривычный для себя номер в "Интере"
-
Заболотный высказался о конкуренции ЦСКА с "Зенитом"
-
Дзагоев получил предложения от двух клубов
-
"Тоттенхэм" в шаге от подписания бразильского форварда
-
Автогол Ярмоленко в матче Уэльс - Украина переписали на Бэйла