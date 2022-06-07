В ЦСКА назвали лучшего игрока сезона-2021/22
Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком армейцев в сезоне-2021/22.
Опытного футболиста признали лучшим по итогам опроса среди болельщиков в социальных сетях.
В Telegram-канале клуба уточнили, что 36-летний голкипер набрал 11 458 голосов. На втором месте в голосовании оказался хавбек Юсуф Языджи, у которого 6924 голоса. Третье место занял защитник Марио Фернандес с 5386 голосами.
В прошлом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, 13 из них отстояв на ноль.
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