В ЦСКА назвали лучшего игрока сезона-2021/22

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком армейцев в сезоне-2021/22.

Опытного футболиста признали лучшим по итогам опроса среди болельщиков в социальных сетях.

В Telegram-канале клуба уточнили, что 36-летний голкипер набрал 11 458 голосов. На втором месте в голосовании оказался хавбек Юсуф Языджи, у которого 6924 голоса. Третье место занял защитник Марио Фернандес с 5386 голосами.

В прошлом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, 13 из них отстояв на ноль.

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