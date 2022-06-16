В числе претендентов на премию Golden Boy-2022 нет ни одного россиянина

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В числе претендентов на премию Golden Boy-2022 нет ни одного россиянина

Фото: твиттер Tuttosport/Автор неизвестен

Итальянское издание Tuttosport представило список 100 футболистов, которые претендуют на получение награды лучшему молодому игроку в Европе.

Как известно, приз могут получить футболисты не старше 21 года.

Примечательно, что в списке номинантов нет ни одного российского футболиста.

Действующим обладателем награды от издания Tuttosport является 19-летний полузащитник "Барселоны" Педри. Он также номинирован и в этом году на награду.

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