В "Челси" уверены в переходе Обамеянга

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

В лондонском "Челси" уверены в покупке нападающего "Барселоны" и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба верит, что каталонцы примут предложение по трансферу игрока. Стоит отметить, что на форварда рассчитывают и главный тренер "Челси" Томас Тухель, и наставник "Барселоны" Хави Эрнандес.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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