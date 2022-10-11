В Бундеслиге произошла очередная тренерская отставка

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В Бундеслиге произошла очередная тренерская отставка

Фото: твиттер "Штутгарта"/Автор неизвестен

"Штутгарт" сообщил об увольнении главного тренера Пеллегрино Матараццо.

44-летний специалист работал с командой с декабря 2019 года. Всего он провел 100 матчей во всех турнирах.

В 9-м туре чемпионата Германии его подопечные проиграли "Унион Берлин" (0:1). 

В таблице чемпионата "Штутгарт" занимает 17 место, имея 15 очков после 9 игр.

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