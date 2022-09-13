В Бундеслиге произошла очередная тренерская отставка

Фото: сайт "Бохума"/Автор неизвестен

"Бохум" уволил главного тренера команды Томаса Райса, о чем сообщили на официальном сайте клуба.

Напомним, что Райс возглавлял команду с осени 2019 года и вместе с ним она поднялась в первую Бундеслигу.

В новом сезоне Бундеслиги "Бохум" проиграл все шесть матчей с разницей мячей 4:18.

Отметим, что в составе этого клуба играет украинец Иван Ордец.

18 сентября "Бохум" принимает "Кельн" на своем поле.

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