В Бундеслиге произошла очередная тренерская отставка
Фото: сайт "Бохума"/Автор неизвестен
"Бохум" уволил главного тренера команды Томаса Райса, о чем сообщили на официальном сайте клуба.
Напомним, что Райс возглавлял команду с осени 2019 года и вместе с ним она поднялась в первую Бундеслигу.
В новом сезоне Бундеслиги "Бохум" проиграл все шесть матчей с разницей мячей 4:18.
Отметим, что в составе этого клуба играет украинец Иван Ордец.
18 сентября "Бохум" принимает "Кельн" на своем поле.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
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|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20