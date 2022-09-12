В "Бенфике" назвали причину продажи Нуньеса в "Ливерпуль"

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Президент "Бенфики" Руй Кошта рассказал, почему клуб принял решение продать уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль".

"Переход Нуньеса в "Ливерпуль" стал одним из самых дорогих трансферов в это трансферное окно. Наш клуб до сих пор пытается прийти в себя из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Когда за футболиста предлагают 75 миллионов евро плюс 25 миллионов в качестве бонусов, то его даже продажа не обсуждается. Трансфер Дарвина был более чем оправдан. У нас не было шансов сохранить его", - приводит слова Кошты BTV.

В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за "Ливерпуль" пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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