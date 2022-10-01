В Беларуси задержали тренера украинского клуба, ему грозит тюрьма

Теги львов

В Беларуси задержали тренера украинского клуба, ему грозит тюрьма

Фото: открытые источники

В Беларуси задержали тренера вратарей ФК "Львов" Василия Хомутовского.

Его подозревают в участии в оппозиционных митингах в 2020 году, сообщает by.tribuna.com.

В отношении тренера властями Беларуси возбуждено уголовное дело.

Статья, по которой подозревают наставника, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

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