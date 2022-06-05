В "Баварии" высказались о будущем Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим Робертом Левандовски.

"Контракт Левандовски с "Баварией" действует еще год, а контракт нужно соблюдать. Игрок не может решать, куда переходить, ведь мы платим ему зарплату до последнего дня контракта. Меня удивили публичные заявления Роберта. Я бы не говорил подобное на его месте. Он выиграл много трофеев с "Баварией", дважды стал лучшим футболистом в мире. Он понимает, что дал ему клуб. Я верю, что Левандовски является профессионалом и хочет играть в футбол. Поэтому я уверен, что он останется в клубе", - приводит слова Хайнера Bild.

В завершившемся сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

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