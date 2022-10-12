В "Баварии" растет недовольство главным тренером

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Как сообщает Sport Bild, всего есть три причины, которые не устраивают игроков.

Первая из них — недостаток тренерских решений во время неудачно складывающихся матчей. Вторая — ротация состава, а также замены по ходу матчей вызывают вопросы в команде.

Третья причина — поведение молодого тренера. Футболистов беспокоит импульсивность в высказываниях специалиста во время игр.

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