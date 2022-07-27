В "Баварии" рассказали, почему не приглашают Роналду

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В "Баварии" рассказали, почему не приглашают Роналду

Фото: твиттер Оливера Кана\Автор неизвестен

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал о том, почему его клуб не подпишет нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Мы обсудили эту тему, иначе мы бы плохо справлялись со своей работой. Лично мне кажется, что Криштиану Роналду — один из величайших футболистов на этой планете. Но мы приняли решение, что он не соответствовал бы нашей философии в текущей ситуации", — цитирует Bild Кана.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и сделал 3 голевые передачи в 39 матчах во всех турнирах. Футболист намерен покинуть "МЮ" этим летом.

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