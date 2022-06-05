В Баварии пытаются уговорить лидера остаться в команде

Фото: твиттер Гнабри\Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер рассказал о том, как идут переговоры по новому контракту с вингером Сержем Гнабри.

"Мы давно ведём переговоры с Сержем, но, к сожалению, пока не достигли соглашения. Ожидания сторон расходятся, но мы работаем", – приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Напомним, что контракт 26-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

За свой клуб он провел 171 игру, в которых забил 64 гола и сделал 40 результативных передач.

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