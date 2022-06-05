В Баварии пытаются уговорить лидера остаться в команде

Теги бавария мюнхенсерж гнабри

В Баварии пытаются уговорить лидера остаться в команде

Фото: твиттер Гнабри\Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер рассказал о том, как идут переговоры по новому контракту с вингером Сержем Гнабри.

"Мы давно ведём переговоры с Сержем, но, к сожалению, пока не достигли соглашения. Ожидания сторон расходятся, но мы работаем", – приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Напомним, что контракт 26-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

За свой клуб он провел 171 игру, в которых забил 64 гола и сделал 40 результативных передач. 

Не пропустите: Куртуа оценил свои шансы на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Fan ID в России могут отменить

Fan ID в России могут отменить

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов