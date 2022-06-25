В "Баварии" прокомментировали слухи об интересе к Роналду

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В "Баварии" прокомментировали слухи об интересе к Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Бавария" не собирается подписывать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Об этом заявил спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич.

"Криштиану Роналду является великим игроком с выдающейся карьерой. Однако слухи, которые в последнее время распустили в прессе — это всего лишь слухи. В них нет правды", — приводит слова функционера Sky Sport Germany.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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