В "Баварии" прокомментировали слухи об интересе к Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
"Бавария" не собирается подписывать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Об этом заявил спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич.
"Криштиану Роналду является великим игроком с выдающейся карьерой. Однако слухи, которые в последнее время распустили в прессе — это всего лишь слухи. В них нет правды", — приводит слова функционера Sky Sport Germany.
В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
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