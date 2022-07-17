В "Баварии" поставили точку в слухах о подписании Роналду
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан заявил, что его клуб не купит Криштиану Роналду у "Манчестер Юнайтед".
По словам легенды клуба, португалец не вписывается в философию команды.
"Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас.
Такой переход не вполне соответствует нашим идеям", – сказал генеральный директор мюнхенцев.
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