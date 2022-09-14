В "Баварии" подшутили над Левандовски после поражения "Барселоны"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Баварии" решил пошутить над бывшим игроком команды Робертом Левандовском после матча Лиги чемпионов.

Вчера мюнхенцы победили "Барселону" поляка со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа.

"Сегодня было видно, что у Роберта "Бавария" в сердце", – сказал Герберт Хайнер смеясь.

У Левандовски в этой игре прервалась голевая серия из 5 матчей подряд. С 2014 года по лето 2022 года форвард играл за "Баварию".

Читайте: Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября | https://dailysports.net