В "Баварии" ответили на слухи об увольнении Нагельсманна

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Юлиана Нагельсманна.

"Мы не рассматриваем варианты с другими тренерами, так как полностью уверены в Нагельсманне. Конечно, мы все недовольны последними результатами, у всех плохое настроение. Сейчас нам нужно вернуться на победный путь. Посмотрим, какие рычаги нужно будет для этого задействовать", - приводит слова Кана Kicker.

Напомним, что "Бавария" не может выиграть в чемпионате Германии на протяжении четырех матчей подряд. После семи туров мюнхенский клуб занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Не пропустите: "Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (видеообзор). | https://dailysports.net