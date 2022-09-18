В "Баварии" ответили на слухи об увольнении Нагельсманна

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В "Баварии" ответили на слухи об увольнении Нагельсманна

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Юлиана Нагельсманна.

"Мы не рассматриваем варианты с другими тренерами, так как полностью уверены в Нагельсманне. Конечно, мы все недовольны последними результатами, у всех плохое настроение. Сейчас нам нужно вернуться на победный путь. Посмотрим, какие рычаги нужно будет для этого задействовать", - приводит слова Кана Kicker.

Напомним, что "Бавария" не может выиграть в чемпионате Германии на протяжении четырех матчей подряд. После семи туров мюнхенский клуб занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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