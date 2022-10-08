В "Баварии" ответили на слухи о трансфере звезды "Боруссии"

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В "Баварии" ответили на слухи о трансфере звезды "Боруссии"

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан ответил на слухи об интересе к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.

По словам функционера, для него Беллингем выдающийся игрок.

"Но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом", — приводит слова Кана Bild.

В текущем сезоне англичанин сыграл восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. 

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