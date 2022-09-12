В "Баварии" отреагировали на слухи о возможном трансфере Кейна
Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал информацию о том, что немецкий клуб хочет купить нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейну.
"Я никогда не общался ни с кем из окружения Кейна. Мы уверены в игроках "Баварии". У нас есть восемь футболистов на четыре позиции", - цитирует Салихамиджича Sport1.de.
Ранее сообщалось, что "Бавария" может подписать форварда летом 2023 года, если он не продлит с "Тоттенхэмом" контракт, истекающий летом 2024 года.
В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" семь матчей и забил пять голов.
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