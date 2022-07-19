В "Баварии" определились с двумя трансферными целями
Фото: твиттер Флориана Плеттенберга/Автор неизвестен
Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер и нападающий "Ренна" Матис Тель являются главными трансферными целями "Баварии".
Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, оба футболиста уже имеют устную договорённость с мюнхенским клубом.
В ближайшее время пройдут дополнительные раунды переговоров между сторонами.
Лаймер играет за "Лейпциг" с 2017 года и имеет контракт до 2023 года.
Тель защищает цвета "Ренна" с 2021 года, его контракт рассчитан до 2024 года.
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Главные новости дня: 17 июля
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Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20