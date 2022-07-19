В "Баварии" определились с двумя трансферными целями

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В "Баварии" определились с двумя трансферными целями

Фото: твиттер  Флориана Плеттенберга/Автор неизвестен

Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер и нападающий "Ренна" Матис Тель являются главными трансферными целями "Баварии".

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, оба футболиста уже имеют устную договорённость с мюнхенским клубом.

В ближайшее время пройдут дополнительные раунды переговоров между сторонами.

Лаймер играет за "Лейпциг" с 2017 года и имеет контракт до 2023 года. 

Тель защищает цвета "Ренна" с 2021 года, его контракт рассчитан до 2024 года. 

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