В "Баварии" определились с двумя трансферными целями

Фото: твиттер Флориана Плеттенберга/Автор неизвестен

Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер и нападающий "Ренна" Матис Тель являются главными трансферными целями "Баварии".

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, оба футболиста уже имеют устную договорённость с мюнхенским клубом.

В ближайшее время пройдут дополнительные раунды переговоров между сторонами.

Лаймер играет за "Лейпциг" с 2017 года и имеет контракт до 2023 года.

Тель защищает цвета "Ренна" с 2021 года, его контракт рассчитан до 2024 года.

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